Текст про учителей////////////////////////////////////////////////

Литература
Текст про учителей////////////////////////////////////////////////
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всем известно, школьная пора В нашей жизни очень много значит. Пишем и читаем мы с утра И решаем сложные задачи. Учимся красиво выводить Цифры и слова в своих тетрадках, Жить, смеяться, верить и любить, Чтобы было всё в порядкеПусть бывает порой  Наш учитель родной с нами очень строгий. Мы на верном пути,  Нам по жизни идти по одной дороге. Сколько разных вопросов Вы решаете с нами каждый день.  Нам понять всё не просто, Вам учить нас не лень.
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