42-7 ____ 42•7 Сократите дробь

Математика
42-7 ____ 42•7 Сократите дробь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex] \frac{42-7}{42*7}= \frac{35}{42*7}= \frac{5}{42} [/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух коробках cкг печенья. Из первой коробки взяли a кг печенья, из второй b кг печенья. Сколько килограммов печенья осталось в двух коробках.
Ответить
Математика
найдите 5/6 части числа, 2/5 которого равны 24
Ответить
Обществознание
Основные события первой русской революции 1905 год (со значением)
Ответить
Математика
в одном классе 27 учеников а в другом на 6 учеников меньше. за билеты в цирк 1 класс оплатил на 960 руб больше чем второй. сколько заплатил каждый ...
Ответить
Экономика
Помогите пожалуйста! Упростите следующие логические выражения: (А+неА)*В А*(А+В)*(В+неВ)
Ответить