42-7 ____ 42•7 Сократите дробь
Математика
42-7 ____ 42•7 Сократите дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex] \frac{42-7}{42*7}= \frac{35}{42*7}= \frac{5}{42} [/latex]
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