45минут сколько это часов
Физика
45минут сколько это часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex] \frac{45}{60} = \frac{3}{4} [/latex] часа
Гость:
45 мин = 3/4 ч = 0,75 ч или 45 мин / 60 мин/ч= 0,75 ч
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