45руб70коп-85коп,28км45+78м,795+6км32м,7кг350г-600г,6м70см-1м90см.памагите пожалуйста очень надо

Математика

45руб70коп-85коп,28км45+78м,795+6км32м,7кг350г-600г,6м70см-1м90см.памагите пожалуйста очень надо

Автор: Гость