45руб70коп-85коп,28км45+78м,795+6км32м,7кг350г-600г,6м70см-1м90см.памагите пожалуйста очень надо
Математика
45руб70коп-85коп,28км45+78м,795+6км32м,7кг350г-600г,6м70см-1м90см.памагите пожалуйста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45руб.70коп-85коп=44руб 85коп 28км 45м+78м=28км 123м 795м+6км 32м=6км 827м 7кг 350г-600г=6кг 750г 6м70см-1м90см=4м80см
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