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Помагите номер 5 написать
Английский язык
Помагите номер 5 написать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
No, she isn't.Yes, he is.No, he isn't.No, she isn't.Yes, she is.
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