Сосуд в форме куба с ребром a=1 м заполнен доверху водой. Восколько раз различаются силы давления воды на дно и на одну из стенок

Физика

Сосуд в форме куба с ребром a=1 м заполнен доверху водой. Восколько раз различаются силы давления воды на дно и на одну из стенок

Автор: Гость