Сосуд в форме куба с ребром a=1 м заполнен доверху водой. Восколько раз различаются силы давления воды на дно и на одну из стенок
Физика
Сосуд в форме куба с ребром a=1 м заполнен доверху водой. Восколько раз различаются силы давления воды на дно и на одну из стенок
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Давление в жидкостях и газах передаётся без изменения по всем направлениям (Блез Паскаль)
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