Задумано четное четырехзначное число.Известно,что в первом и последнем разрядах ??тоят числа больше 2,но меньше 6.Во втором и третьем разрядах стоят числа,сумма которых составляет 9,но число десятков на единицу больше,чем число...
Математика
Задумано четное четырехзначное число.Известно,что в первом и последнем разрядах ??тоят числа больше 2,но меньше 6.Во втором и третьем разрядах стоят числа,сумма которых составляет 9,но число десятков на единицу больше,чем число сотен.Определите задуманное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В единицах четное 2<4<6 те 4 десятков 5 сотен 4 5+9=9 и десятков на единицу больше а вот по тысячи может быть 3 4 5 3454 4454 5454
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