В прямоугольном треугольнике ABC, угол А в два раза меньше угла В, а гипотенуза AB равна 18 см. Найти катет BC

Геометрия

В прямоугольном треугольнике ABC, угол А в два раза меньше угла В, а гипотенуза AB равна 18 см. Найти катет BC

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