Задача на вероятность: брошены 2 игральные кости какова вероятность того что на первой кости выпало 3 очка а на второй чётное число очков (с решением пожалуйста)

Алгебра
Задача на вероятность: брошены 2 игральные кости какова вероятность того что на первой кости выпало 3 очка а на второй чётное число очков (с решением пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одной косточке шесть возможных исходов Если бросаются две косточки, то возможны : 6*6 =36 исходов Благоприятные исходы: на первой 3 - на второй 2                 3                    4                  3                    6 на первой  2  на второй 3                  4                     3                  6                      3 Всего 6 благоприятных исходов р = 6/36 =1/6
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