РЕШИТЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ! У Вити 4 книги.Без первой книги они стоят 4.8 руб.Без второй 4.6 руб.Без третей 4.2 руб.Без четвертой 3.8 руб.Сколько стоит каждая из них?
Математика
РЕШИТЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ! У Вити 4 книги.Без первой книги они стоят 4.8 руб.Без второй 4.6 руб.Без третей 4.2 руб.Без четвертой 3.8 руб.Сколько стоит каждая из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(4.8+4.6+4.2+3.8):3=5.8 2)5.8-4.8=1(руб.)-стоит 1 книга 3)5.8-4.6=1.2(руб.)- стоит 2 книга 4)5.8-4.2=1.6(руб)- стоит 3 книга 5)5.8-3.8=2(руб.)- стоит 4 книга
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