РЕШИТЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ! У Вити 4 книги.Без первой книги они стоят 4.8 руб.Без второй 4.6 руб.Без третей 4.2 руб.Без четвертой 3.8 руб.Сколько стоит каждая из них?

Математика

РЕШИТЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ! У Вити 4 книги.Без первой книги они стоят 4.8 руб.Без второй 4.6 руб.Без третей 4.2 руб.Без четвертой 3.8 руб.Сколько стоит каждая из них?

Автор: Гость