Помогите,пожалуйста! Очень нужна помощь.Заранее огромное спасибо.

Гость: Гость:

Проводим прямые ,параллельные осям координат , через выделенные две точки на чертеже. Получаем прямоугольный треугольник с катетами 2 и 8. tg угла наклона прямой к положит. направлению оси ОХ равен 1/4, что и равно значению производной в точке касания.