Помогите,пожалуйста! Очень нужна помощь.Заранее огромное спасибо.
Алгебра
Помогите,пожалуйста! Очень нужна помощь.Заранее огромное спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проводим прямые ,параллельные осям координат , через выделенные две точки на чертеже. Получаем прямоугольный треугольник с катетами 2 и 8. tg угла наклона прямой к положит. направлению оси ОХ равен 1/4, что и равно значению производной в точке касания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та 14 часов расстояние между ними было 3540 километров один из ...
Окружающий мир
Геометрия