Помогите,пожалуйста! Очень нужна помощь.Заранее огромное спасибо.

Алгебра
Помогите,пожалуйста! Очень нужна помощь.Заранее огромное спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Проводим прямые ,параллельные осям координат , через выделенные две точки на чертеже. Получаем прямоугольный треугольник с катетами 2 и 8. tg  угла наклона прямой к положит. направлению оси ОХ равен 1/4, что и равно значению производной в точке касания.
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