Помогите перевести,номер без упражнения,где галочки,пожалуйста!!!!

Гость: Гость:

1.Давайте поговорим о театрах на английском. Люди часто посещают театры, чтобы посмотреть выступления, или идут в оперный театр, чтобы посмотреть балет или послушать оперу. Есть разные знаменитые оперные театры в мире: Большой театр в Москве, Мариинский оперный театр в Петербурге, Королевский Оперный театр, Ковент-Гарден, Лондон, Ла Скала в Милане и многие другие. Несколько популярных театров в Москве: 2.В театре вы можете пойти в: 3. Часть здания, которая используется актерами и актрисами, имеет: