В правильный треугольник со стороной равно 12 см . вписан круг . найдите площадь круга
Математика
В правильный треугольник со стороной равно 12 см . вписан круг . найдите площадь круга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус вписанной окружности в правильный треугольник со стороной а: r =a/(2√3) =12/(2√3) =6/√3= =2√3 (см)
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