На пути от дома к озеру андрей встретил друга они вместе прошли оставшиеся 300 м что составило 2/5 расстояния от дома андрея до озера на каком расстоянии от дома андрея находится озеро?
Математика
На пути от дома к озеру андрей встретил друга они вместе прошли оставшиеся 300 м что составило 2/5 расстояния от дома андрея до озера на каком расстоянии от дома андрея находится озеро?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300:2/5 = 300* 5/2 = (300*5)/2 = 750 (м)Ответ: 750м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Море, слеза, ведро,тянуть, новый,добры, за партой,глаза, пишет, несла. запиши в два с??олбика, подчеркивая орфограммы слабых позиций
Физика
К источнику постоянного напряжения подключено сопротивление R. Затем последовательно с ним подключают второе такое же сопротивление. При этом мощно...
Математика
Собранные грибы сушились три дня, теряя в весе 40 %, 20 % и 10 % соответственно. Сколько ??ыло собрано грибов, если сушёных получилось 864 г?