На пути от дома к озеру андрей встретил друга они вместе прошли оставшиеся 300 м что составило 2/5 расстояния от дома андрея до озера на каком расстоянии от дома андрея находится озеро?

Математика

На пути от дома к озеру андрей встретил друга они вместе прошли оставшиеся 300 м что составило 2/5 расстояния от дома андрея до озера на каком расстоянии от дома андрея находится озеро?

Автор: Гость