Сом 2 М 14 см, щука 1 М 19 см. На сколько см длина щуки меньше длины сома?
Математика
Сом 2 М 14 см, щука 1 М 19 см. На сколько см длина щуки меньше длины сома?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2м=200см,1м=100см 2)200+14=214см-длина сома 3)100+19=119см-длина щуки 4)214-119=97см Ответ:на 39 см длина щуки меньше чем сома
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