Перепиши текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки припенания. ПОМОГИТЕ!!!!!! Приложение

Гость: Гость:

Живёт в заповеднике ручной ворон. Он появился весной. Это был маленький птенчик – летать ещё не умел. Назвали птенца Петькой. За лето ворон подрос и стал большим проказником. Теперь он гоняется за курами, дёргает за хвост кошку. Боится Петька только местного петуха. Петух огромный и очень сердитый. У него острые шпоры, крепкий клюв. Раз Петька схватил за крыло пёструю курицу. Она громко закудахтала. Петух пришёл в ярость. Он налетел на обидчика, стал клевать его и бить крыльями. С тех пор Петька обходит петуха стороной.