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(изобретена)разбор по составу
Русский язык
(изобретена)разбор по составу
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Приставка - из Корень - обрет Суффикс - ен Окончание - а
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