ПОМОГИТЕ С ХИМИЕЙ ПОЖАЛУЙСТА!) Задание 1 К силикатной промышленности относится ??роизводство: Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) поташа 2) стекла 3) мела 4) цемента Задание 3 Запишите название газообразного с...

Химия

ПОМОГИТЕ С ХИМИЕЙ ПОЖАЛУЙСТА!) Задание 1 К силикатной промышленности относится ??роизводство: Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) поташа 2) стекла 3) мела 4) цемента Задание 3 Запишите название газообразного соединения кремния. Запишите ответ:_______ Задание 7 Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами реакции, содержащими кремний: Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 1) SiH4 2) H2SiO3 3) Na2SiO3 4) Mg2Si 5) CaSiO3 6) Si a) SiO2 + Mg b) Si + NaOH(р-р) c) Ca2Si + H2O d) Si + Mg Задание 8 Расположите элементы в порядке увеличения радиуса атома: Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 1. S - 2 2. Si - 4 3. Cl - 1 4. P - 3 Задание 9 Кремниевая кислота образуется при взаимодействии: Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 1) SiO2 и H2O 2) SiO2 и HCl 3) K2SiO3 и HCl 4) Na2SiO3 и H2SO4

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