Заполните таблицу!!!!! Помогите!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Первая пустая ячейка: происходит запуск программы "Paint". Вторая: запуск программы которая привязана к данному значку. Третья ячейка: закрытие программы "Paint". И последняя пустая ячейка: нажатие кнопки "крестик" в правом верхнем углу окна приложения