Заполните таблицу!!!!! Помогите!!!!!!!!!!!
Информатика
Заполните таблицу!!!!! Помогите!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая пустая ячейка: происходит запуск программы "Paint". Вторая: запуск программы которая привязана к данному значку. Третья ячейка: закрытие программы "Paint". И последняя пустая ячейка: нажатие кнопки "крестик" в правом верхнем углу окна приложения
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