Помогите пожалуйста решить. Дам 45 баллов 1)Точка D отрезка BC находиться в 3 раза бл??же к точке B, чем к точке C. Найдите BD и CD, если BC=4,8 см. (Решить с помощью уравнения) 2) На прямой последовательно отмечено 4 точки A...

Геометрия

Помогите пожалуйста решить. Дам 45 баллов 1)Точка D отрезка BC находиться в 3 раза бл??же к точке B, чем к точке C. Найдите BD и CD, если BC=4,8 см. (Решить с помощью уравнения) 2) На прямой последовательно отмечено 4 точки A,B,C,D так, что AC=BD. Докажите что AB=CD. (доказывать опираясь на утверждение, что если точка А лежит на отрезке СВ , то СА + АВ = СВ и использовать условие равенства отрезков.)

Автор: Гость