Польза электронных денег для пользователей и вред для государства
Информатика
Польза электронных денег для пользователей и вред для государства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для пользователей: удобство и не надо таскать толстый кошелёк. Для государства: электронные деньги можно отследить(но не всегда полностью) и эти деньги могут уйти в авшорную зону.
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