Помогите пожалуйста! В каком направлении шла эволюция человека?
Биология
Помогите пожалуйста! В каком направлении шла эволюция человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К главным направлениям эволюции относятся биологический прогресс, биологический регресс и биологическая стабилизация.
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