24000/(x-12)=80 пожалуйста помогите
Математика
24000/(x-12)=80 пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24000/(х-12)=80 (х-12)=24000/80 (х-12)=300 х=300/12 х=25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить две целых три восьмых плюс три целых одна восьмая минус икс равняется одна целая пять восьмых
Математика
Першого дня в магазин завезли 7 мішків цибулі, а другого-5. першого дня завезли на 16 кг цибулі більше, ніж другого. скільки кілограмів цибулі заве...
Литература
Помогите пожаалуйстаа Очень нужна помощь 1.Жанр, идея, замысел поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души». 2. Какой порок воплощен в образе каждого помещи...