Першого дня в магазин завезли 7 мішків цибулі, а другого-5. першого дня завезли на 16 кг цибулі більше, ніж другого. скільки кілограмів цибулі завезли першого дня?
Математика
Першого дня в магазин завезли 7 мішків цибулі, а другого-5. першого дня завезли на 16 кг цибулі більше, ніж другого. скільки кілограмів цибулі завезли першого дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7-5=2 2)16:2=8 3)8*7=56 4)5*7=35 5)56+35=91
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