Першого дня в магазин завезли 7 мішків цибулі, а другого-5. першого дня завезли на 16 кг цибулі більше, ніж другого. скільки кілограмів цибулі завезли першого дня?

Математика

Першого дня в магазин завезли 7 мішків цибулі, а другого-5. першого дня завезли на 16 кг цибулі більше, ніж другого. скільки кілограмів цибулі завезли першого дня?

Автор: Гость