Во время знаменитого походы Суворова через Альпы русские войска прошли 150 километров за сутки за 6 суток двигаясь по 10 часов в день с какой средней скоростью шли войска Через горы
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Во время знаменитого походы Суворова через Альпы русские войска прошли 150 километров за сутки за 6 суток двигаясь по 10 часов в день с какой средней скоростью шли войска Через горы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10*6=60(ч) 2) 150:60=2.5(км в ч)
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