Во время знаменитого походы Суворова через Альпы русские войска прошли 150 километров за сутки за 6 суток двигаясь по 10 часов в день с какой средней скоростью шли войска Через горы

Математика

Во время знаменитого походы Суворова через Альпы русские войска прошли 150 километров за сутки за 6 суток двигаясь по 10 часов в день с какой средней скоростью шли войска Через горы

Автор: Гость