Помогите пожалуйста. подобрать 3 оргумента из художественной литературы по теме взаимовыручка.

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Помогите пожалуйста. подобрать 3 оргумента из художественной литературы по теме взаимовыручка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В повести Б. Васильева "А зори здесь тихие..." и девушки-зенитчицы, и капитан Васков живут по законам взаимовыручки, ответственности друг за друга.    В одной из книг, посвященных Великой  Отечественной войне, бывший блокадник вспоминает о том, что ему, умира­ющему подростку, во время страшного голода спас жизнь по­ жилой сосед, который принес банку тушенки, присланную сыном с фронта. «Я уже старый, а ты молодой, тебе еще жить да жить» - сказал этот человек. Он вскоре умер, а спасенный им мальчик на всю жизнь сохранил о нем благодарную память.Трагедия произошла в Краснодарском крае. В доме для престарелых, где проживали больные старики, начался пожар.  В числе 62 заживо сгоревших и 53-летняя медсестра Лидия Пачинцева, дежурившая в ту ночь. Когда вспыхнул пожар, она брала стариков под руки, доводила до окон и помогала им спастись. Вот только себя не спасла - не успела.У  М.  Шолохова есть замечательный рассказ «Судьба че­ловека». В нем повествуется о трагической судьбе солдата, ко­торый во время войны потерял всех родных. Однажды он  встре­тил мальчика-сироту и решил назваться его отцом. Этот по­ступок говорит о том, что любовь и желание делать добро дают человеку силы для жизни, силы для того, чтобы противостоять судьбе.

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