А)(х+3)^2 б)(4a-1)^2 в)(4x-3y)^2 г)(a^4-2)^2 a)x^2+4x+4 б)4x^2-28xy+49y^2 a)(5a+4)^2-40a б)16x^2-4(2x+3)^2 решите пож??луйста

Алгебра
А)(х+3)^2 б)(4a-1)^2 в)(4x-3y)^2 г)(a^4-2)^2 a)x^2+4x+4 б)4x^2-28xy+49y^2 a)(5a+4)^2-40a б)16x^2-4(2x+3)^2 решите пож??луйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2x+6 б)8а-2 в)8х-6у г)8а-4 а)6х+4 б)8х-28ху+98у вроде a)8-30a
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