Какие обычаи вы знаете привидите примеры старинных обычаев

Обществознание
Какие обычаи вы знаете привидите примеры старинных обычаев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рождественский обычай готовить пуддинг с шоколадом и класть внутрь него (кольцо И так далее) это типо предсказывало судьбу. Англиский обычай
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