Черепаха Тортилла сказала своему младшему брату: «Знаешь, оказывается был момент, когда сумма наших возрастов была равна сумме цифр наших нынешних возрастов». Какая наибольшая разница в возрастах у них могла быть, если возраст ...
Литература
Черепаха Тортилла сказала своему младшему брату: «Знаешь, оказывается был момент, когда сумма наших возрастов была равна сумме цифр наших нынешних возрастов». Какая наибольшая разница в возрастах у них могла быть, если возраст каждого меньше 100 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что наибольшая разница 9 лет.
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