Черепаха Тортилла сказала своему младшему брату: «Знаешь, оказывается был момент, когда сумма наших возрастов была равна сумме цифр наших нынешних возрастов». Какая наибольшая разница в возрастах у них могла быть, если возраст ...

Литература

Черепаха Тортилла сказала своему младшему брату: «Знаешь, оказывается был момент, когда сумма наших возрастов была равна сумме цифр наших нынешних возрастов». Какая наибольшая разница в возрастах у них могла быть, если возраст каждого меньше 100 лет?

Автор: Гость