Определите вид пафоса поэмы Н.А.Некрасова "Русские женщины" а)Трагический б)Сатирический в)Лирический г)Героический
Литература
Определите вид пафоса поэмы Н.А.Некрасова "Русские женщины" а)Трагический б)Сатирический в)Лирический г)Героический
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Гость:
Я думаю только Г!!!!!!!!!!!!
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