В первом аквариуме 7 рыбок а во втором в 4 раза больше рыбок чем в первом сколько вс??го рябок в двух аквариумах .Составить краткую запись и решить задачу

Математика

В первом аквариуме 7 рыбок а во втором в 4 раза больше рыбок чем в первом сколько вс??го рябок в двух аквариумах .Составить краткую запись и решить задачу

Автор: Гость