В первом аквариуме 7 рыбок а во втором в 4 раза больше рыбок чем в первом сколько вс??го рябок в двух аквариумах .Составить краткую запись и решить задачу
Математика
В первом аквариуме 7 рыбок а во втором в 4 раза больше рыбок чем в первом сколько вс??го рябок в двух аквариумах .Составить краткую запись и решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*4=28 рыбок во втором аквариуме 7+28=35 рыбок всего
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