Текст по немецки моё хобби от 3 до 5 предложений помогите срочно нужно!!!
Немецкий язык
Текст по немецки моё хобби от 3 до 5 предложений помогите срочно нужно!!!
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Гость:
Mein Hobby ist Kino. Meine Freunde und ich gehen ins Kino jede Woche. Es macht mir Spaß, bekannte Schauspieler im Film zu beobachten. Mein Lieblingsfilmgenre ist Thriller.
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