Сколько граммов Mg растворили в HCL, если при этом выделилось 28литров H2?
Химия
Сколько граммов Mg растворили в HCL, если при этом выделилось 28литров H2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 n(H2)=28/22,4=1,25 моль По УХР: n(H2)=n(Mg) m(Mg)=M*n=1,25*24= 30 г
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