(5*10"2)*(17*10"-5) в ответах- 42.5
Математика
(5*10"2)*(17*10"-5) в ответах- 42.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*100*17*1/10'5=5*17/10'3=85/10'3=85000
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