8. Разбери по составу слова: Привокзальный, конфетка, подъезды, подснежник, предгрозовой, лисонька, домик, открою, закричу, подход, березовый, дороженька.

Гость: Гость:

1) при( прист.) вокзаль(корень) н( суффикс) ый( окон.) 2)Конфет( корень) к(суфф.) а( оконч.) 3)под, ъезд,ы. 4)под,снеж, ник(суфф) 5)пред, гр, (оз, ов суфф), ой 6)лис, оньк, а 7)дом, ик( суфф.) 8)от(прист.), кро, ю(оконч) 9)за, крич, у(оконч) 10)под, ход(корень) 11)берез(корень) ов(суфф) ый 12)дорож еньк(суфф) а(оконч) Надеюсь что поймешь)))