8. Разбери по составу слова: Привокзальный, конфетка, подъезды, подснежник, предгрозовой, лисонька, домик, открою, закричу, подход, березовый, дороженька.
Математика
8. Разбери по составу слова: Привокзальный, конфетка, подъезды, подснежник, предгрозовой, лисонька, домик, открою, закричу, подход, березовый, дороженька.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) при( прист.) вокзаль(корень) н( суффикс) ый( окон.) 2)Конфет( корень) к(суфф.) а( оконч.) 3)под, ъезд,ы. 4)под,снеж, ник(суфф) 5)пред, гр, (оз, ов суфф), ой 6)лис, оньк, а 7)дом, ик( суфф.) 8)от(прист.), кро, ю(оконч) 9)за, крич, у(оконч) 10)под, ход(корень) 11)берез(корень) ов(суфф) ый 12)дорож еньк(суфф) а(оконч) Надеюсь что поймешь)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Как решить две целых три восьмых плюс три целых одна восьмая минус икс равняется одна целая пять восьмых
Математика
Першого дня в магазин завезли 7 мішків цибулі, а другого-5. першого дня завезли на 16 кг цибулі більше, ніж другого. скільки кілограмів цибулі заве...