Кто такие:редут,улан,драгун.
Окружающий мир
Кто такие:редут,улан,драгун.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не писатели! Редут- это что-то типа маленького домика, а уланы и драгуны- это люди разных званий.
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