2 реченя в past simple Плиз срочно!!!
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2 реченя в past simple Плиз срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We saw a big bear in the Zoo last Sunday. Ann drew a beautiful picture yesterday.
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