От двух пристаней одновременно отошли навстречу друг другу два катера,которые вс??ретились через 3 часа.скорость одного катера-15 км/ч,скорость второго катера-18км/ч.найти расстояние между пристанями.

Математика
От двух пристаней одновременно отошли навстречу друг другу два катера,которые вс??ретились через 3 часа.скорость одного катера-15 км/ч,скорость второго катера-18км/ч.найти расстояние между пристанями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15 + 18 = 33(км/ч) - скорость сближения катеров 2) 33 * 3 = 99 (км) Ответ: 99 км - расстояние между пристанями.
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