От двух пристаней одновременно отошли навстречу друг другу два катера,которые вс??ретились через 3 часа.скорость одного катера-15 км/ч,скорость второго катера-18км/ч.найти расстояние между пристанями.

Математика

От двух пристаней одновременно отошли навстречу друг другу два катера,которые вс??ретились через 3 часа.скорость одного катера-15 км/ч,скорость второго катера-18км/ч.найти расстояние между пристанями.

Автор: Гость