Объясните эти примеры завтра КР 642,05:100(*100) 4*(7,7+3x)=21,2 5,3*8-8,4:12

Математика
Объясните эти примеры завтра КР 642,05:100(*100) 4*(7,7+3x)=21,2 5,3*8-8,4:12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 642,05:100=6,4205     6,4205*100=642,05 2) 4(7,7+3х)=21,2      30,8+12х=21,2     12х=21,2-30,8     12х=-9,6     х=-9,6:12     х=-0,8 3) 5,3*8-8,4:12 = 42,4-0,7=41,7
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