Что такое лингвистические и экстралингвистические признаки текста? Дайте пожал??йта определение
Русский язык
Что такое лингвистические и экстралингвистические признаки текста? Дайте пожал??йта определение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лингвистические признаки - это, одним словом, раздел языкознания. Экстралингвистические признаки - это разделы лингвистики, изучающие аспекты языка, непосредственно связанные с функционированием говорящего человека в обществе.
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