Помогите пожаалуйстаа Очень нужна помощь 1.Жанр, идея, замысел поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души». 2. Какой порок воплощен в образе каждого помещика? Какой из перечисленных пороков, по-вашему мнению, самый страшный? 3. Что общег...
Литература
Помогите пожаалуйстаа Очень нужна помощь 1.Жанр, идея, замысел поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души». 2. Какой порок воплощен в образе каждого помещика? Какой из перечисленных пороков, по-вашему мнению, самый страшный? 3. Что общего у Гоголевских героев поэмы «Мертвые души»? 4. Образ России в поэме. 5. Смысл лирических отступлений в поэме. 6. Образ народа в поэме. 7. Смысл повести о капитане Копейкине. 8. Почему только 2 героя имеют биографию( рассказать биографию каждого)? 9. «Мертвые души» в оценке русских критиков. Изучить критические статьи Белинского и Герцена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жанр:поэма Идея :высмеять плохие черты человека. 2.Жадность,и скупость.
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