Как решить две целых три восьмых плюс три целых одна восьмая минус икс равняется одна целая пять восьмых
Математика
Как решить две целых три восьмых плюс три целых одна восьмая минус икс равняется одна целая пять восьмых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа в одну часть, икс в другую. Сложи две целых три восьмых и три целых одну восьмую, потом отними одну целую пять восьмых, это и будет икс. В ответе получается три целых семь восьмых.
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