Помогите решить,пожалуйста!! СРОЧНО!ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!!!!!!!

Алгебра
Помогите решить,пожалуйста!! СРОЧНО!ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить две целых три восьмых плюс три целых одна восьмая минус икс равняется одна целая пять восьмых
Ответить
Математика
Першого дня в магазин завезли 7 мішків цибулі, а другого-5. першого дня завезли на 16 кг цибулі більше, ніж другого. скільки кілограмів цибулі заве...
Ответить
Литература
Помогите пожаалуйстаа Очень нужна помощь 1.Жанр, идея, замысел поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души». 2. Какой порок воплощен в образе каждого помещи...
Ответить
Алгебра
Нужно сократить дробь. Заранее благодарю.
Ответить
Алгебра
Если половину пути от дома до школы Петя идет,а половину-бежит,то он тратит на дорогу 10 минут,а если он весь путь бежит,то тратит 5 минут.Сколько ...
Ответить