Найти число и падеж каждого чувствительного. Мы сидим и смотрим в окна. Тучи по небу летят. На дворе собаки мокнут, Даже лаять не хотят.

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Найти число и падеж каждого чувствительного. Мы сидим и смотрим в окна. Тучи по небу летят. На дворе собаки мокнут, Даже лаять не хотят.

Автор: Гость