Найти число и падеж каждого чувствительного. Мы сидим и смотрим в окна. Тучи по небу летят. На дворе собаки мокнут, Даже лаять не хотят.
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Найти число и падеж каждого чувствительного. Мы сидим и смотрим в окна. Тучи по небу летят. На дворе собаки мокнут, Даже лаять не хотят.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы(мн.ч имен,п) сидим и смотрим в окна(мн,ч; вин.п). Тучи( мн.ч,имен.п) по небу( ед,ч, дат.п.) летят. На дворе( ед,ч предл.п.) собаки( мн.ч имен.п) мокнут, Даже лаять не хотят.
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