Найдите пж площадь фигуры)))
Математика
Найдите пж площадь фигуры)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделим фигуру на две равные трапеции. Найдем площадь одной и умножим на два. Получается 32.
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