Не выполняя построения определите точки пересечения графика уравнения 5х-4у+10= с о??ями координат

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Чтобы узнать пересечение графика с осью OX нужно вместо у поставить 0: 5x-4*0=-10 => x=-2 => пересечение графика с осью OX - (-2;0) ; Чтобы узнать пересечение графика с осью OY нужно вместо х поставить 0: 5*0-4у=-10 => у=2/5 или 0.4 => пересечение графика с осью OY - (0;0.4)