4 номер пожалуйста решите

Математика
4 номер пожалуйста решите
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Ответ(ы):
Гость:
Стр.26 .номер 4.Вторая часть математики!!у нас такой же
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