Reshite pojaluysta primer.
Алгебра
Reshite pojaluysta primer.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот такое решение, надеюсь разберешь мой почерк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
РЕШИТЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ! У Вити 4 книги.Без первой книги они стоят 4.8 руб.Без второй 4.6 руб.Без третей 4.2 руб.Без четвертой 3.8 руб.Сколько стои...
Русский язык
Срочно, пожалуйста! Обозначить род и падеж: Держать в обеих руках Приложить к обоим ушам Стоять на обеих ногах Гулять с обоими щенками ...
Английский язык