Помогите пожалуста мне срочно щас нужен задание 17 пожалуста заранее очень спасиб??

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Помогите пожалуста мне срочно щас нужен задание 17 пожалуста заранее очень спасиб??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Прийти из школы,Поехать в Крым,поехать на Кавказ, выехать из Баку,выйти из помещения,приехал из Грузии, приехал с Украины,приехал с Кавказа,пришёл из театра,уйти с работы,иду на концерт,иду в театр.- возвращаюсь с концерта,возвращаюсь из театра.Садиться в автобус, сходить из автобуса. 2.Удивляться результатам,преклонение перед талантом, платить за квартиру,упрекать за грубость,уверенность в победе, тормозить развитие,оплатить за проезд,заведовать отделением, управляющий филиала,обратить внимание на дисциплину, отзыв о кинофильме,рецензия на книгу,указал на ошибки, рассказал о недостатках.
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