Какие княжества и земли входили в состав Руси в 1223 году?!
История
Какие княжества и земли входили в состав Руси в 1223 году?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале 1223 г. в Киеве был созван большой княжеский съезд, на котором пришли к согласию, что вооруженные силы князей Киевского, Галицкого, Черниговского, Северского, Смоленского и Волынского княжеств, объединившись, должны поддержать половцев. Может так?
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