Какие княжества и земли входили в состав Руси в 1223 году?!

Гость: Гость:

В начале 1223 г. в Киеве был созван большой княжеский съезд, на котором пришли к согласию, что вооруженные силы князей Киевского, Галицкого, Черниговского, Северского, Смоленского и Волынского княжеств, объединившись, должны поддержать половцев. Может так?